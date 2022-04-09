منظمة الأغذية والزراعة تتحرك لمساعدة دول غرب إفريقيا على مكافحة المجاعة.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت منظمة غذائية دولية، من الجوع وسوء التغذية في دول غرب إفريقيا والساحل، معلنة أنها جمعت مبلغا ماليا لمساعدة هذه الدول على مكافحة المجاعة المتفاقمة.



وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في بيان، إن حوالي 1.79 مليار يورو جمعت على المستوى الدولي لمساعدة دول غرب إفريقيا والساحل على مكافحة المجاعة المتفاقمة.

وحذرت من أن "الجوع وسوء التغذية قد يطالان 38.3 مليون شخص بحلول يونيو" إذا لم تتخذ تدابير مناسبة، مشيرة إلى أزمة "ذات حجم استثنائي".

وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي تعهد بشكل خاص بتقديم 67 مليون يورو إضافية، ليرتفع بالتالي إجمالي تعهداته للعام 2022 إلى 240 مليون يورو. من جهتها ستقدم فرنسا 166 مليون يورو هذا العام".

وحذر الخبراء، خلال مائدة مستديرة عقدت في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمبادرة من الاتحاد الأوروبي و"نادي الساحل وغرب إفريقيا"، من أن الجفاف الشديد وجائحة كوفيد والآن الحرب في أوكرانيا هي جميعها "عوامل تفاقم" مخاطر المجاعة في الساحل وغرب إفريقيا.