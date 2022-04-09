مركز روسي يعلن عن انطلاق التداول المدني للقاح الأنفي ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بدأ التداول المدني للقاح أنفي ضد فيروس كورونا وضعه مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والوبائيات.



أعلن ذلك يوم 7 أبريل رئيس المركز، ألكسندر غينسبورغ الذي قال في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن اللقاح عبارة عن "سبوتنيك – V " نفسه الذي يُحقن عن طريق الأنف.

وأضاف أن اللقاح الجديد سجلته وزارة الصحة الروسية في 1 أبريل الجاري.

ويتكوّن اللقاح، حسب غينسبورغ، من مكوّنيْن ويتم حقنه في الأنف باستخدام فوهة رش خاصة. والفاصل الزمني بين جرعتي اللقاح الأنفي 3 أسابيع، شأنه شأن Sputnik Vالكلاسيكي .

وبعد استخدام اللقاح، تتشكل في جسم الإنسان مناعة الغشاء المخاطي ضد عدوى فيروس كورونا على سطح جهاز التنفس، كما تظهر مناعة خلوية في الدم.