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مركز روسي يعلن عن انطلاق التداول المدني للقاح الأنفي ضد فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز روسي يعلن عن انطلاق التداول المدني للقاح الأنفي ضد فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بدأ التداول المدني للقاح أنفي ضد فيروس كورونا وضعه مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والوبائيات.

 

أعلن ذلك يوم 7 أبريل رئيس المركز، ألكسندر غينسبورغ الذي قال في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن اللقاح عبارة عن "سبوتنيك – V "  نفسه الذي يُحقن عن طريق الأنف.

 

وأضاف أن اللقاح الجديد سجلته وزارة الصحة الروسية في 1 أبريل الجاري.

 

ويتكوّن اللقاح، حسب غينسبورغ،  من مكوّنيْن ويتم حقنه في الأنف باستخدام فوهة رش خاصة. والفاصل الزمني بين جرعتي اللقاح الأنفي 3 أسابيع، شأنه شأن  Sputnik Vالكلاسيكي .

 

وبعد استخدام اللقاح، تتشكل في جسم الإنسان مناعة الغشاء المخاطي ضد عدوى فيروس كورونا على سطح جهاز التنفس، كما تظهر مناعة خلوية في الدم.

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MO Nasa

MO Nasa

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