رئيس الوزراء البريطاني لا يستبعد فرض إغلاق عام جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيكون من "غير المسؤول" استبعاد المزيد من عمليات الإغلاق إذا ظهرت المزيد من المتحورات القاتلة من فيروس كورونا.



وأكد جونسون أنه لا يستطيع استبعاد احتمال اتخاذ إجراءات جذرية من بينها إغلاق عام شامل، مرة أخرى وسط انتشار السلالة الجديدة من متحور "أوميكرون" السريع الانتشار من كورونا. وعلى الرغم من أنه قلل من أهمية فرص الاضطرار إلى فرض الإغلاق مرة أخرى، لكنه كان متمسكا بالخيار في حالة ظهور المزيد من المتغيرات الجديدة.

واعتبر أنه "سيكون من غير المسؤول أن يقول أي زعيم في أي ديمقراطية إنه سيستبعد شيئا يمكن أن ينقذ الأرواح. أعتقد أن الإجراءات التي اتخذناها أنقذت الأرواح"، مضيفا: "يمكن أن يكون هناك نوع جديد من الفيروس أكثر فتكا، قد يكون هناك متغير يؤثر على الأطفال، وسنحتاج لاتخاذ خطوات لاحتوائه".

وأشار إلى "أننا الآن في المرحلة التي يفقد فيها الفيروس قوته بشكل عام ولدينا سكان المملكة المتحدة الملقحين على نطاق واسع".

وعلى الرغم من أن أعراض "أوميكرون" هي بشكل عام أقل حدة من المتحورات السابقة، فإن معدل دخول المستشفيات بسبب كورونا في إنجلترا هو الأعلى منذ يناير 2021.

تشير الأبحاث التي أجرتها وكالة المراقبة الصحية في المملكة المتحدة إلى أن المعدل الإجمالي لدخول المستشفيات في إنجلترا بلغ 20.5 لكل 100000 شخص في الأسبوع المنتهي في 3 أبريل.