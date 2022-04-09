صفر وفيات بكورونا خلال 24 ساعة بالجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الجمعة تسجيل صفر وفيات و7 إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وفي بيان للوزارة فقد تم تسجيل، 3 مرضى متواجدون في العناية المركزة، فيما تم تسجيل 0 حالة تماثلت للشفاء.

وحسب الوزارة، يتواجد 3 مرضى فقط في العناية المركزة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة شفاء.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما أكدت أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كورونا.