المملكة السعودية ترفع عدد الحجاج إلى مليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السعودية اليوم السبت، أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد أن أجبر انتشار كوفيد قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.



وقال بيان صادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".

والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وأحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، ويجب على كل مسلم تأديته مرة واحدة في عمره إن كان يستطيع ذلك، وقد بلغ عدد الحجاج عام 2019 نحو 2,5 مليون حاج.

لكن بعد تفشي فيروس كورونا عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي الى ستين ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة.

وحددت وزارة الحج ضوابط تنص على أن يكون "حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية".

واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا "بي سي آر" سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.