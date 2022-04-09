الرئيس الأوكراني يتوقع رداً عالمياً على هجوم كراماتورسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

توقع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، رداً حاسماً من المجتمع الدولي بعد هجوم على محطة للقطارات خلف أكثر من 50 قتيلاً.



وقال مساء الجمعة في رسالة الفيديو اليومية: "نتوقع رداً عالمياً قوياً على جريمة الحرب هذه".

وجدد زيلينسكي دعواته إلى فرض حظر كامل على صادرات الطاقة الروسية واستبعاد البنوك الروسية تماماً من التمويل الدولي.

وقال زيلينسكي إن "صادرات الطاقة تشكل نصيب الأسد في أرباح روسيا وتجعل قيادة موسكو تعتقد أن العالم سيتجاهل جرائم الحرب" التي يرتكبها الجيش الروسي.

وتقول السلطات الأوكرانية إن "52 شخصا قتلوا وأن 109 أصيبوا في هجوم صاروخي استهدف محطة القطار في مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا، حيث كان آلاف الأشخاص ينتظرون إجلائهم".

وتقول كييف إن "روسيا تتحمل المسؤولية عن الهجوم"، وموسكو من جانبها تنفي التورط في الهجوم.