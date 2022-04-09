أول تعليق من 'فييرا' على شائعة وفاته (فيديو)

وكان الحساب الرسمي لقناة beinsports الإخبارية نشر تغريدة، نقل فيها نبأ وفاة المدرب البرازيلي إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، لكن الحساب الرسمي للقناة عاد وحذف التغريدة بعد نشرها بدقائق قليلة.

وبادر المدرب السابق لفريق الزمالك فور تداول تلك الشائعة بالظهور في مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة ستوري، من خلال حسابه الرسمي على "انستغرام" ليؤكد عدم صحة تلك الشائعة ويثبت تمتعه بصحة جيدة.