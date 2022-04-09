انت الان تتابع خبر بخصوص 'الفار'.. تفاصيل 'صادمة' حول خسارة الجزائر أمام الكاميرون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف الصحفي الجزائري العامل في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، ياسين بن لمنور، عن تفاصيل جديدة تتعلق بكواليس ما حدث في المباراة التي خسرتها الجزائر (1-2) بعد التمديد أمام الكاميرون، في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

ويرى بن لمنور أن التلفزيون العمومي الجزائري (الناقل الرسمي للمباراة)، يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية ما حصل من أحداث في مواجهة الإياب ضد الكاميرون؛ لأنه لم يوفر سوى 11 كاميرا فقط، ثم أضاف كاميراتين بعد طلب مسؤولي تقنية الفيديو المساعد "فار"، وهو عدد غير كافٍ لنقل مباراة عادية في دوري محلي، على حد تعبير الصحفي الجزائري.

وأشار الصحفي إلى أن قلة عدد الكاميرات (13 كاميرا فقط)، تسببت في عدم توفر زوايا الرؤية المناسبة لهدف الكاميرون، ما أعاق عملية استخدام تقنية الفيديو في غرفة الفار، مشيرا إلى أنه كان يمكن تقديم طلب للشركة المشغلة للتقنية من أجل الحصول على عدد آخر من الكاميرات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص بتقنية الفيديو المساعد "فار" يوصي بتوفير 33 كاميرا؛ بواقع 11 كاميرا متابعة عادية و8 كاميرات تصوير بالحركة البطيئة الفائقة و4 كاميرات فائقة الحركة و4 كاميرات لرصد حالات التسلل وكاميراتي حركة بطيئة جدا وكاميراتين عاليتي الجودة وكاميراتين عاديتين، لضمان تطبيق التقنية بصورة جيدة.

وذكر بن لمنور أن التلفزيون العمومي الجزائري (ناقل المباراة) كان يستطيع توفير كاميرات أكثر بكثير من التي استخدمها في المباراة؛ إذ يملك 5 عربات بث تبلغ طاقتها الاستيعابية مجتمعة 48 كاميرا، وأشار بن لمنور إلى أنه سبق لالتلفزيون الجزائري استخدام 24 كاميرا في عام 2010.

وتثير المعطيات السابقة التساؤلات عن سر اكتفاء ناقل المباراة باستخدام عدد محدود من الكاميرات التي يملكها، وعن سر عدم طلب مسؤولي الفار توفير الكاميرات التي يتطلبها تطبيق بروتوكول الفيفا، أو مضاعفة عدد الكاميرات المطلوبة على الأقل؛ إذ لم يطلب مسؤولو الفار، بحسب المصدر ذاته، سوى كاميراتين فقط إلى جانب الكاميرات الـ11 التي وفرها ناقل المباراة، والتي قال مسؤولو الفار إنها ليست كافية لتطبيق التقنية.

يُذكر أن الشارع الكروي الجزائري لا يزال يتفاعل مع الخسارة أمام الكاميرون في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المونديالية، وترى شريحة كبيرة من الجماهير الجزائرية أن منتخب بلادها تعرض لظلم تحكيمي في مواجهة "الأسود غير المروضة"، بينما اكتفى مراقبون بوصف ما ذكره بن لمنور من كواليس تطبيق الفار في المواجهة بـ"التفاصيل الصادمة".