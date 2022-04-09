القبض على قاتل عضو الاتحاد الوطني الكردستاني 'ريبوار محمد' (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، القاء القبض على قاتل أحد كوادر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعد الاخبار عن مقتل احد كوادر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة بنجا علي اثناء ما كان يقود عجلته من قبل أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية أوعز قائد شرطة محافظة كركوك والمنشأت العميد ( كاوه غريب عبدالرحمن) بالتحقيق في ملابسات الحادث الجنائي من قبل فريق العمل برئاسة العميد ( قيس عامر ناجي ) مدير قسم مكافحة الاجرام".

وأضافت، انه "وبعد التحري ومتابعة كاميرات المراقبة وتدوين إفادات شهود محل الحادث تم القبض على أحد المشتبه بهم وبعد مجابهته بالأدلة والبراهين أعترف بارتكابه جريمة القتل بدافع الانتقام ولأسباب عائلية مع أحد أقربائه"، مؤكدة انه "تم توقيفه وفق المادة 406 ق ع".

وفي وقت سابق، قتل عضو في حزب الاتحاد الوطني، برصاص مسلحين اثنين في منطقة "بنجا علي" بمحافظة كركوك.