أمريكا تجيز لموظفي قنصليتها بشنغهاي المغادرة الطوعية.. الأسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وافقت الولايات المتحدة الجمعة لموظفي قنصليتها غير الأساسيين في مدينة شنغهاي الصينية بالمغادرة الطوعية على خلفية تفشي فيروس كورونا.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان السبت، إنه يسمح أيضا لجميع أسر الموظفين الأمريكيين بالمغادرة.

وحذرت الوزارة الأمريكيين من السفر إلى شنغهاي أكبر مدن الصين وعاصمتها الاقتصادية "بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19، بما في ذلك خطر فصل الآباء عن الأطفال".

يأتي ذلك فيما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين السبت تسجيل 1350 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 1576 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1334 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1540 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 23815 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 22648 في اليوم السابق.

وسجلت مدينة شنغهاي المركز المالي الصيني 22609 إصابات جديدة بدون أعراض و 1015 إصابة مصحوبة بأعراض أمس الجمعة.

وكانت المدينة قد سجلت 20398 إصابة بدون أعراض و824 إصابة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.

وتكافح الصين أسوأ موجة إصابات بكوفيد منذ تفشي الوباء، وقد فرضت السلطات إغلاقا تاما أو جزئيا في شنغهاي لمدة أسبوعين، حيث أمر نحو 25 مليون شخص بملازمة منازلهم.

وتعد الصين حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان أواخر عام 2019 من بين آخر الدول في العالم التي تنتهج مقاربة "صفر كوفيد".

وفي شنغهاي نفذت الحكومة الصينية سياسة مثيرة للجدل تقضي بفصل الأطفال المصابين بفيروس كورونا عن آبائهم الذين جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية، لكنها اضطرت لاحقا إلى تخفيف هذه السياسة بعد تعرضها لانتقادات.