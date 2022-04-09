زيلينسكي ينتقد تأخر الدعم العسكري لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة لوم إلى السياسيين المعنيين في إشارة إلى زعماء أوروبا بسبب تأخر المساعدات العسكرية لبلاده.



وقال زيلينسكي، في مقطع مصور نُشر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: "أي تأخير في تقديم... أسلحة لأوكرانيا وأي رفض لا يعني سوى أن السياسيين المعنيين يريدون مساعدة القيادة الروسية أكثر منا"، داعيا إلى فرض حظر على الطاقة وعزل جميع البنوك الروسية عن النظام العالمي.

وتابع زيلينسكي قائلا:"نتوقع ردا عالميا قويا على جريمة الحرب تلك" في إشارة إلى هجوم صاروخي أدى إلى مقتل 52 شخصا على الأقل في محطة للسكك الحديدية كانت مكتظة بالنساء والأطفال والمسنين الفارين من خطر العمليات العسكرية شرق أوكرانيا.

ووصف الرئيس الأوكراني الهجوم على محطة كراماتورسك في إقليم دونيتسك بشرق البلاد بأنه هجوم متعمد على المدنيين.

ونفت روسيا مسؤوليتها عن الهجوم حيث نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الصواريخ التي تشير تقارير إلى أنها أصابت المحطة، غير مستخدمة سوى في الجيش الأوكراني، وإن القوات المسلحة الروسية لم يكن لها أهداف محددة في كراماتورسك أمس الجمعة.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالعمليات العسكرية في 24 فبراير/ شباط في "عملية عسكرية خاصة" ترمي إلى نزع سلاح أوكرانيا و"اجتثاث النازية" فيها.

وقال الكرملين الجمعة إن "عمليته الخاصة" يمكن أن تنتهي في "المستقبل القريب" مع تحقيق أهدافها من خلال العمل الذي ينفذه كل من الجيش الروسي ومفاوضي السلام الروس.

وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الهجوم على محطة القطارات والذي وقع في نفس اليوم الذي زارت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العاصمة الأوكرانية كييف لإظهار التضامن وتسريع انضمام أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.