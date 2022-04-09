حدث ليلا| النيابة تكشف تفاصيل مقتل "كاهن الإسكندرية".. ورفع أعداد الحجاج إلى مليون حاج هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

النيابة العامة تكشف تفاصيل مقتل "كاهن الإسكندرية"

كشفت النيابة العامة، الجمعة، تفاصيل مقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

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طقس الأسبوع المقبل: الحرارة 42 في هذه المنطقة.. وتحذير للمواطنين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من تكون الشبورة المائية الكثيفة في بعض الأحيان خلال الساعات الأولى من صباح غد السبت على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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صور وفيديو.. ننشر كواليس تنفيذ عروسة لعبة السبيط في "الكبير أوي 6"

نشر أحمد عقرب مهندس ديكور "مسلسل الكبير أوي 6"، كواليس تنفيذ عروسة المولد في لعبة السبيط التي ظهرت في الحلة السابعة من المسلسل.

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مصرع 2 وإصابة 7 في إنقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

لقيّ شخص مصرعه، وأُصيب 7 آخرين، إثر استقلالهم سيارة ميكروباص وإنقلابها على الطريق الصحراوي الشرقي، جنوب كمين الصفا، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام.

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السعودية ترفع عدد الحجاج إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها

قررت السعودية، رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

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زيلينسكي يعتزم الرد سريعًا على أسئلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

يعتزم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الإجابة على أسئلة الاتحاد الأوروبي التي تعد أساسا لمحادثات الانضمام إلى التكتل خلال أسبوع.

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البنتاجون: انتشار قوات روسية إضافية قرب مدينة خاركيف الأوكرانية

قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الآلاف من الجنود الروس تجمعوا بالقرب من أطراف مدينة خاركيف الأوكرانية.

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"انطلاقة تاريخية" لإطلاق أول مهمة خاصة لمحطة الفضاء الدولية

أقلعت أول مهمة فضاء خاصة لمحطة الفضاء الدولية "آي إس إس" من ولاية فلوريدا الأمريكية وعلى متنها أربعة أفراد.

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