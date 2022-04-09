ننشر أسماء مصابي حادث تصادم أتوبيس مع سيارة بمدخل نقادة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم سيارة أجرة ربع نقل مع أتوبيس، بمدخل قرية البحري قمولا، مركز نقادة، غرب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اخطارًا بحادث تصادم سيارة ربع نقل مع أتوبيس بمدخل البحرى قمولا نقادة على الطريق الصحراوي، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وبالفحص تبين إصابة كلا من " أحمد محمود العادلي، 24 عامًا، من القرنة، وإبراهيم رشدي توفيق، 48 عامًا، وشحات علي، 28 عامًا، جرى نقلهما إلى المستشفى.

حرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.