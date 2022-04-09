اخبار العالم

الصين تسجل 1350 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 1350 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 1350 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس يوم الجمعة مقابل 1576 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1334 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1540 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 23815 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 22648 في اليوم السابق.

وسجلت مدينة شنغهاي المركز المالي الصيني 22609 إصابات جديدة بدون أعراض و 1015 إصابة مصحوبة بأعراض يوم الجمعة.

كانت المدينة قد سجلت 20398 إصابة بدون أعراض و824 إصابة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا