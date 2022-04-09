الصين.. تسجيل 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 1350 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الجمعة مقابل 1576 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن 1334 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1540 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 23815 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 22648 في اليوم السابق.

وسجلت مدينة شنغهاي المركز المالي الصيني 22609 إصابات جديدة بدون أعراض و 1015 إصابة مصحوبة بأعراض أمس الجمعة.

كانت المدينة قد سجلت 20398 إصابة بدون أعراض و824 إصابة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

وبذلك يكون البر الرئيسي قد سجل حتى الآن 163042 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل الصين أية وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.