تحريك العينين الأصعب.. مصمم عروسة "الكبير أوي 6" يكشف لمصراوي تفاصيل خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعرب مهندس الديكور الفنان أحمد أبوعقرب، عن سعادته الغامرة بعد نجاح لعبة عروسة المولد في الحلقة السابعة من مسلسل "الكبير أوي 6".

وقال "أبوعقرب"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم أتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققته العروسة في هذه الحلقة"، مؤكدًا أن صناع العمل طلبوا مني تنفيذ العروسة في أسبوعين فقط، ولكن تم تأجيل التصوير أكثر من مرة بسبب سوء الأحوال الجوية مما منحه فرصة تجويد العروسة بشكل كبير.

وتابع: "أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الديكور، وأحببت النحت منذ صغره سني، وعملت في دار الأوبرا المصرية، وبعد احتراف النحت أخذت إجازة بدون مرتب وقدمت الكثير من الأعمال في الميديا، وتعاملت مع أكثر من مهندس ديكور ورشحني لمسلسل الكبير اوي المهندس سامر الجمال".

وواصل: "بشكل عام، فإن عروسة المولد لا تحتاج إمكانيات عالية، ويمكن لأي فنان أن يصنعها في البيت، ولكن إنتاج المسلسل طلبوا تصميم العروسة بشكل أكثر احترافية بحيث يتم تحريك الرأس وتحريك العينين، وتحريك الدوائر الجانبية، على أن يتم تصميم العروسة على أكثر من جزء حتى يتم نقلها عدد من المرات".

وأكمل: "هذه المطالب أصعب كثيرًا من نحت العروسة في حد ذاتها لأنها تتطلب "ميكانيزم" خاصة جدًا، وكان التحدي أن يتم ذلك خلال أسبوعين فقط، وهو وقت قياسي"، مشيرًا إلى أن التصوير تم في اسطبل خيل.

ولفت إلى أن أصعب شيء في نحت العروسة يتمثل في تصميم العين، قائلا: "وجدت أن نسب العين بالمقاسات المطلوبة يصعب وجود شخص يقوم بتحريكها من خلف الكواليس"، نظرًا لطول العروسة التي تبلغ حوالي ثلاثة أمتار ونصف، وقد جرت العادة أن يقوم شخص بإدخال يديه في رأسها ثم يحرك العينين، إلى أن وصلت لفكرة أخرى بحيث يتم تحريك العينين بشكل آخر، بعد دراسة وافية للموضوع وما نفعني هو تأجيل التصوير أكثر من مرة لأتمكن من تنفيذ هذه الأفكار.

وأضاف: "أصعب شيء واجهني هو أنني قمت بتنفيذ العروسة في ذروة الشتاء"، وكنت أقوم بنحتها في مكان مفتوح مما كان يضطرني إلى إلغاء العمل أكثر من يوم نظرًا لاستحالة العمل تحت الأمطار، ومن أكثر المواقف الكوميدية أنني اتفقت مع خمسة مساعدين يقومون بالدهان وأمطرت علينا السماء ونحن نفطر فألغينا العمل في هذا اليوم.

وأكمل: حاولت أن أبتعد عن تصميم لعبة squad game، وهي لعبة شهيرة تعود أصولها لكوريا الجنوبية، واستخدمت المفردات المصرية الأصيلة في عروسة المولد، ولكن نفس الحركة والوقفات وحركات اليدين، ولعبت على ملامحها المصرية الأصيلة، واستمعت في العمل ولكن ضغط الوقت كان يوترني كثيرًا.

وكانت الحلقة السابعة من مسلسل الكبير اوي 6، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تضمنت أحداث جديدة حيث استيقظ الكبير وزوجته وأبناؤه وباقي أهالي المزاريطة ليجدوا أنفسهم داخل لعبة الحبار الشهيرة التي قدمت في مسلسل كوري.

وعرض عليهم القائمون على اللعبة ربح ٥ ملايين جنيه للفائز، أو يتركون اللعبة قبل توقيع عقد المشاركة باللعبة، وبعد أن وقعوا أصبح من المستحيل ترك اللعبة أو الهرب منها، لأن من يقوم بذلك سيقتل.

وبدأت اللعبة بمسابقة العروسة التي تقتل من يتحرك عندما تنظر لهم، وفي مسلسل اللعبة كانت العروسة على شكل عروسة المولد.

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.