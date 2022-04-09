​طقس الأسبوع المقبل: الحرارة 42 في هذه المنطقة.. وتحذير للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من تكون الشبورة المائية الكثيفة في بعض الأحيان خلال الساعات الأولى من صباح غد السبت على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويتوقع خبراء الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، كما يسود غدًا طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وتشتد الحرارة غدًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويميل الطقس للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويميل الطقس للبرودة خلال ساعات الليل الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا بمحافظات السواحل الشمالية 24 خلال ساعات النهار والصغرى 15 ليلًا.

توقعات الطقس غدًا السبت 9 أبريل والأحد 10 أبريل 2022:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من الساعات الأولى من الصباح، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت:

القاهرة والوجه البحرى 28-16

السواحل الشمالية 24-15

جنوب سيناء 34-23

شمال الصعيد 32-18

جنوب الصعيد 41-24

توقعات الطقس يوم الاثنين 11 أبريل 2022:

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين:

القاهرة والوجه البحري 30-15

السواحل الشمالية 23-15

جنوب سيناء 34-23

شمال الصعيد 33-18

جنوب الصعيد 42-25

توقعات الطقس يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022:

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء:

القاهرة والوجه البحري 27-15

السواحل الشمالية 23-15

جنوب سيناء 31-21

شمال الصعيد 30-18

جنوب الصعيد 37-22

توقعات الطقس الأربعاء 13 أبريل والخميس 14 أبريل 2022:

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء:

القاهرة والوجه البحرى 27-15

السواحل الشمالية 23-15

جنوب سيناء 30-22

شمال الصعيد 30-18

جنوب الصعيد 35-22

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس:

القاهرة والوجه البحرى 27-15

السواحل الشمالية 23-15

جنوب سيناء 30-22

شمال الصعيد 32-18

جنوب الصعيد 35-22