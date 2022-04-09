وكيل نادي القضاة يعزي البابا تواضروس والأقباط في مقتل كاهن الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

تقدم المستشار حمدي معوض عبدالتواب، وكيل نادي قضاة مصر، بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، والمصريين أجمع، في حادث مقتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء محرم بك بالإسكندرية.

وقال وكيل نادي قضاة مصر، في بيان، إن جميع الأديان ترفض التطرف والأفكار التكفيرية، لذلك حرمت الاعتداء على الأنفس والأرواح، مضيفا اننا كمصريين نعيش على قلب رجل واحد لا فرق بين مسلمين ومسيحيين.

وأضاف "عبدالتواب"، أن الإرهاب لن ينجح في شق صف المصريين والنيل من وحدتهم واستقرارهم.