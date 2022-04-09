صور وفيديو.. ننشر كواليس تنفيذ عروسة لعبة السبيط في "الكبير أوي 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر أحمد عقرب مهندس ديكور "مسلسل الكبير أوي 6"، كواليس تنفيذ عروسة المولد في لعبة السبيط التي ظهرت في الحلة السابعة من المسلسل.

وقال "عقرب"، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كان ليا شرف نحت وتنفيذ العروسه بحجم ٣٧٠ سم".

وأضاف: "كان مجهوود كبير وخدت وقت فيها أوي وكان مطلوب ماكنيزمات وحاجات كنت أول مرة أنفذها بالحجم دة".

وتابع: "الحمد لله تعبي مراحش هدر والحلقه بقت trend".

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل "الكبير أوي 6"، والذي يُعرض حصريا عبر قناة ON، خوض أهالي قرية المزاريطة "لعبة السبيط"، على طريقة المسلسل الكوري الشهير "squid game - لعبة الحبار".

وبمرور أحداث "الكبير أوي 6 حلقة 7" يتحول صراع "لعبة السبيط" إلى "فيلم رومانسي" كما وصفته قناة "on" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، بين "الكبير أوي" (أحمد مكي) وزوجته "مربوحة" (رحمة أحمد)، حيث تنقذه الزوجة من الإخفاق في أحد تحديات "لعبة السبيط"، وبعدها تنطلق كلمات الغزل بينهما.