روسيا: أوكرانيا لن تفلت من مسؤوليتها عن الهجوم على "كراماتورسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا لن تتمكن من التنصل من مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على محطة السكك الحديدية في "كراماتورسك".

وأضافت الوزارة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني: "نحن واثقون من أن سلطات كييف لن تكون قادرة على التهرب من المسؤولية".

ونوهت بأن "هناك أدلة على إدانة القوات المسلحة الأوكرانية.. إنهم مسلحون ويستخدمون صواريخ توشكا-يو التي عثر على شظاياها في موقع المأساة".

وشددت الوزارة على أن "مثل هذه التصرفات اللا إنسانية لنظام كييف تؤكد صحة مهام العملية العسكرية الخاصة لنزع السلاح وتشويه سمعة أوكرانيا".

وكان مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك، قد قال، في وقت سابق، إن محطة قطارات كراماتورسك استهدفت بصاروخ "إسكندر" إلا أن روسيا نفت قيامها بالقصف.