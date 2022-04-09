السعودية ترفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون



ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت أن المملكة قررت رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.



ونقلت الوكالة عن وزارة الحج والعمرة قولها إنه سيتم السماح للحج هذا الموسم للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.



وأضافت الوزارة أنه يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.



وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



(رويترز)

