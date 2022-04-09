من بينها هيومن رايتس ووتش.. موسكو تغلق فروع 15 منظمة أجنبية

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

قالت وزارة العدل الروسية في بيان اليوم الجمعة إنها ألغت تسجيل 15 منظمة أجنبية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

نص البيان على أن مكاتب هذه المنظات في روسيا، ومن بينها أيضا مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، “استُبعدت بسبب وجود انتهاكات للتشريعات الحالية في روسيا الاتحادية”.

جاء الإعلان عن القرار، الذي لم يتضمن تفاصيل عن أي انتهاكات، بعد أيام من إشارة منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إلى أنها وجدت “عدة حالات يتضح فيها ارتكاب القوات الروسية انتهاكات لقوانين الحرب” في أوكرانيا.

وتنفي روسيا مرارا اتهامات ارتكاب جرائم حرب التي توجهها لها أوكرانيا ودول غربية في غزوها المستمر منذ ستة أسابيع كما تنفي استهداف المدنيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش “لا شك في أن هذه الخطوة جاءت ردا على تقاريرنا عن الحرب في أوكرانيا”.

وأضافت على تويتر “تكشف الحكومة الروسية في واقع الأمر دون مواربة أنها لا تبالي بأي حقائق فيما يتعلق بحماية المدنيين في أوكرانيا. هذا مجرد دليل بسيط آخر على ذلك”.

يشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش كشفت الأحد الماضي عما توثيق وصفته “بجرائم حرب على ما يبدو” ارتكبتها القوات الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا.

وأصدرت المنظمة الحقوقية بيانا قالت فيه إنها وجدت “عدة حالات لارتكاب قوات الجيش الروسي انتهاكات لقوانين الحرب” في المناطق التي تسيطر عليها روسيا مثل تشيرنيهيف وخاركيف وكييف.