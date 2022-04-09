عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليون حاج .. تعرف على ضوابط السعودية للحج هذا العام

السبت 9 أبريل 2022

الخليج 365

أعلنت السعودية تفاصيل وضوابط موسم الحج لهذا العام لتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة.



وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية إنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443 / 2022 إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

ووضعت الوزارة طبقا لبيان صدر عنها السبت، مجموعة من الضوابط من أجل موسم الحج والعمرة لهذا العام ومنها أن يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

واشترطت الوزارة على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأكدت أن ذلك جاء انطلاقًا من حرص الحكومة السعودية الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم.

كما أكدت أنه يأتي في إطار اهتمام المملكة بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.