شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يجمد 30 مليار يورو لمليارديرات روس.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن مجموعة مهام خاصة بتجميد ومصادرة أصول في الاتحاد عقدت اجتماعا مع ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا لمناقشة التعاون الدولي لتطبيق العقوبات على روسيا.



ونقلت وكالة بلومبرغ عن المفوضية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جمدت حتى الآن أصولاً للأثرياء الروس المرتبطين بنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ 29.5 مليار يورو، وبينها أصول مثل سفن، ومروحيات، وعقارات، وأعمال فنية.

كما حظرت المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد تعاملات مالية للأثرياء الروس بـ 196 مليار يورو.