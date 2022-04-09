شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دعم المملكة.. الريال اليمني يستعيد قيمته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة يمنية، أمس، إن الريال اليمني استعاد كثيرا من قيمته وسجل أفضل مستوى له منذ سنوات أمام الدولار والعملات الأجنبية، عقب أشهر من الانهيار الحاد والهبوط لأدنى مستوى على الإطلاق.

وذكر صرافون ومتعاملون لـ«رويترز» أن تحسنا كبيرا غير مسبوق طرأ على تعاملات أسعار صرف الريال في السوق الموازية في الساعات الأولى من أمس، عقب إعلان السعودية والإمارات عن تقديم دعم مالي كبير لليمن، بلغ 3.3 مليار دولار للبنك المركزي اليمني والحكومة المعترف بها دوليا.

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إن: المملكة كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن الشقيق، حيث تعتبر من أعلى الدول تلقياً للمساعدات فقد وصلت إلى ما قيمته 19.458.449.976 دولارا إضافة إلى إقامة المشاريع التنموية المختلفة.

وأضاف: يأتي ذلك في إطار النسيج العربي والأخوة وحسن الجوار. مشيرا إلى أن الدعم العاجل بتقديم 2 مليار دولار مناصفة بين السعودية ودولة الإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، وتقديم 1 مليار دولار من المملكة، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية أسهم في ارتفاع صرف الريال اليمني إلى 500 ريال للدولار، بعد أن كان مستقرا وثابتا عند 600 ريال للدولار منذ أعوام.. مقارنة مع نحو 1130 ريالا للدولار في تداولات سوق الصرف يوم الأربعاء، بعد أن كانت عند 1240 ريالا للدولار في تداولات سوق الصرف مطلع الشهر الجاري، و1280 أواخر مارس الماضي. وفقا لمصادر مصرفية.