شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 27 شخصًا بانفجار غاز في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 10 أشخاص مصرعهمم وأصيب 17 آخرون في حادث انفجار الغاز بمنزل عائلي، وسط محافظة برج بوعريريج الجزائرية.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بمصالح الدفاع المدني بالمحافظة الرائد علي دحمان رابح اليوم، أن أسباب الانفجار الذي وقع في بناية مكونة من 3 طوابق يوم أمس ، تعود إلى تسرب للغاز وأدى كذلك إلى تضرر عدد من البنايات المجاورة.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحادث.