شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يتهم رئيس وزراء بولندا بدعم منافسته لوبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بدعم زعيمة حزب جبهة التجمع الوطني اليميني الفرنسي مارين لوبان، فيما تدخل عمليات الاستعداد للانتخابات الرئاسية مرحلتها الأخيرة، وتتوقع استطلاعات الرأي منافسة متقاربة أكثر من المتوقع، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الرئيس الفرنسي لصحيفة «لوباريزيان»، ليل الخميس/الجمعة: إن رئيس الوزراء ماتيوش «يميني مناهض للسامية»، وأضاف «إنه يدعم مارين لوبان، التي استقبلها في عدة مناسبات، دعونا لا نكن ساذجين، إنه يريد مساعدتها في الانتخابات».

جاء هذا بعدما انتقد مورافيتسكي، ماكرون لإبداء القليل من الجهد لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، رغم محادثات منتظمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مورافيتسكي القول يوم الإثنين «كم مرة تفاوضت مع بوتين وماذا حققت؟»، موجها حديثه لماكرون، وأضاف: «نحن لا نتفاوض مع مجرمين، يجب محاربة المجرمين».

وتحدث ماكرون 16 مرة على الأقل مع الرئيس الروسي، بدءا من ديسمبر الماضي في محاولة للحيلولة دون وقوع الحرب وفيما بعد لمحاولة التوصل لوقف إطلاق النار، بينما كانت لوبان قد حصلت على قرض من بنك روسي في 2014.