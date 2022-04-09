الولايات المتحدة الأمريكية تبدي قلقها من التقارير عن فظائع في تيغراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أبدت الولايات المتحدة قلقها أمس من تقارير عن ارتكاب فظائع بدوافع عرقية في منطقة تيغراي الإثيوبية ودعت إلى إنهاء الاعتقالات غير القانونية على أساس العرق.



وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى تقرير لمنظمتي هيومن رايتس، ووتش ومنظمة العفو الدولية.

وقال في بيان: "نشعر بقلق عميق بشكل خاص لما خلص إليه التقرير، أن هذه الأعمال تصل إلى حد التطهير العرقي".

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن القوات الروسية مسؤولة عن الهجوم الصاروخي الدامي على محطة للقطارات في مدينة كراماتورسك الأوكرانية، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن النفي الرسمي من روسيا "غير مقنع".

وأضاف "تقييمنا أنه كان ضربة روسية استخدموا فيها صاروخاً باليستياً قصير المدى".

وفي إشارة لحصيلة القتلى، قال إن الهجوم مع ذلك مثال آخر على "وحشية" روسيا، و"عدم مبالاة" بالضحايا المدنيين.