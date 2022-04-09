أمريكا ترجح سعي روسيا إلى تجنيد 60 ألفاً من الاحتياطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير امس إن لدى أمريكا مؤشرات على أن روسيا بدأت حشد بعض جنود الاحتياط، وأنها قد تسعى إلى تجنيد أكثر من 60 ألف فرد.



وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة كتم هويته، أنه لم يتضح مدى نجاح روسيا في هذا الجهد.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن القوات الروسية مسؤولة عن الهجوم الصاروخي الدامي على محطة للقطارات في مدينة كراماتورسك الأوكرانية، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن النفي الرسمي من روسيا "غير مقنع".

وأضاف "تقييمنا أنه كان ضربة روسية استخدموا فيها صاروخاً باليستياً قصير المدى".

وفي إشارة لحصيلة القتلى، قال إن الهجوم مع ذلك مثال آخر على "وحشية" روسيا، و"عدم مبالاة" بالضحايا المدنيين.