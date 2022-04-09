برنامج الأغذية العالمي يؤكد أن الحرب في أوكرانيا والجوع في غرب أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال برنامج الأغذية العالمي الجمعة، إن عدد الذين يعانون الجوع في غرب أفريقيا وصل إلى أعلى معدلاته منذ عقود، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء التي كانت تهدد بالفعل الملايين وترهق الاقتصادات الهشة التي دمرها فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.



ونقلت بلومبرغ عن أولو سيب، المستشار الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأبحاث والتقييم والرصد، في مؤتمر صحافي في جنيف اليوم الجمعة، أن "عدد الجياع تضاعف 4 مرات بين 2019 و 2022".

وأضاف "نواجه أزمة جوع غير مسبوقة ومعقدة في غرب أفريقيا مع العديد من نقاط الضعف الهيكلية والصدمات".

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي فإن نحو 43 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى.

كما يعاني 6 ملايين طفل في منطقة الساحل من نقص التغذية.