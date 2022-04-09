فرنسا توقف محطات الغاز إذا قطعت روسيا الإمدادات.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعتزم فرنسا إيقاف عمل محطات الطاقة الكبيرة، التي تعمل بالغاز، إذا تسبب أي انقطاع في الإمداد الروسي في نقص، طبق الشركة المشغلة لشبكة نقل الغاز الرئيسية في البلاد "جي.آر.تي جاز إس.إيه".



وقالت وكالة بلومبرغ اليوم الجمعة، إن الحكومات الأوروبية تستعد لخطط لمنع تعرض اقتصاداتها لضربة هائلة، إذا أوقفت روسيا المعزولة بشكل متزايد تدفق الغاز قبل الشتاء المقبل.

ورغم أن الإمدادات لم تتضرر حتى الآن، تسببت الحرب في ارتفاع قياسي لأسعار الوقود في الشهر الماضي ما يساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضافت الشركة في بيان الجمعة، أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في فرنسا ستتلقى الضربة الأولى، إذا تضررت التدفقات، تعقبها الصناعات الكيميائية الضخمة، ومصافي النفط، والمجمعات التجارية الكبرى، مثل مراكز التسوق، والملاعب.

وسيقطع الغاز عن المباني السكنية والشركات الصغيرة في الأخير.