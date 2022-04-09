مداهمات في 11 دولة أوروبية لمكافحة جرائم الكراهية الإلكترونية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نفذ مسؤولون في عدد من البلدان الأوروبية غارات في جميع أنحاء القارة لمكافحة جرائم الكراهية.



وأعلنت هيئة الشرطة الجنائية الأوروبية يوروبول الجمعة، أن الشرطة الفرنسية نسقت مداهمات في 11 دولة ضد 176 مشتبهاً بالتحريض على العنف عبر شبكة الإنترنت أو نشر رسائل عنصرية ورسائل عن كراهية الأجانب.

وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة في النمسا فتشت 13 منزلاً، واستجوبت 8 متهمين وصادرت 5 أسلحة وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وأدوات خاصة بالنازية.

وأوضحت الوزارة أن الجرائم ارتكبت على شبكة الإنترنت، عبر واتس آب، وفيس بوك، وتليغرام.

واعتقل المحققون الإسبان 4 متهمين، وشاركت ألمانيا أيضاً في العملية، لكن اليوروبول لم يكشف أي تفاصيل أخرى.