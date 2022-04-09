شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يعيد بعثته الدبلوماسية إلى كييف (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه سيستأنف حضوره الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد انتقال بعثته مؤقتا إلى بولندا إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقالت الإدارة الدبلوماسية في الاتحاد إن "رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ماتي ماسيكاس انضم إلى كبار المسؤولين في الاتحاد الذين يزورون البلاد اليوم وسيبقى في كييف لإعادة فتح مقر البعثة وتقييم الظروف تمهيدا لعودة طاقم العاملين".

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "هذه الخطوة ستعزز تواصل الاتحاد مع الحكومة الأوكرانية، وتزيد من إمكانية مساعدة الأوكرانيين".