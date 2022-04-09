عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صواريخ وطائرات.. مساعدات بريطانية إضافية لأوكرانيا

السبت 9 أبريل 2022

الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعزيز المساعدة العسكرية لأوكرانيا عبر إرسال صواريخ إضافية مضادة للدروع وطائرات مسيرة.



وقال جونسون، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن جرائم روسيا في أوكرانيا لن تبقى من دون عقاب، فيما ندد شولتز بالقصف "المروع" الذي استهدف محطة كراماتورسك.

وقتل خمسون شخصا بينهم خمسة أطفال في الهجوم الصاروخي الذي استهدف محطة القطارات في كراماتورسك شرق أوكرانيا حيث كانت تجري عمليات إجلاء مدنيين، بحسب حاكم المنطقة.

وكتب "بافلو كيريلنكو" على تطبيق تليجرام: "خمسون قتيلا بينهم خمسة أطفال، هذا هو عدد الضحايا حتى الآن إثر الضربة التي شنتها قوات الاحتلال الروسية على محطة كراماتورسك"، مضيفا أن الحصيلة مرشحة للارتفاع مع نقل 98 جريحا بينهم 16 طفلا إلى المستشفى.

وتابع كيريلنكو أن 38 شخصا قتلوا "على الفور" فيما توفي 12 لاحقا متأثرين بجروحهم.

واستهدف هجوم صاروخي صباح الجمعة محطة القطارات في كراماتورسك، فيما كان المئات متجمعين على أمل إجلائهم خوفا من هجوم روسي.

وهي من الهجمات الأكثر دموية منذ بدء العملية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

ونفت روسيا أن تكون نفذت الضربة واتهمت أوكرانيا بقصف المحطة "عمدا"، معتبرة العملية "استفزازا".