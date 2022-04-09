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إسقاط طائرة مسيرة استهدفت قاعدة عين الأسد غربي العراق

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط طائرة مسيرة استهدفت قاعدة عين الأسد غربي العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مصدر أمني عراقي، إسقاط طائرتين مسيرتين تجولتا قرب قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غربي العراق.

 

وقال المصدر إن "الدفاعات الجوية العراقية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان قرب قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار"، وفقا للعين.

 

ولفت إلى أن "القطعات الأمنية في القاعدة تجري عمليات تمشيط للمنطقة المحيطة بالموقع تحسبا لأي تطور لاحق".

 

وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية تعرضت لهجوم مزدوج بالصواريخ وطائرتين مسيرتين.

 

وعادة ما تنجح الدفاعات الجوية العراقية في التصدي للطائرات المسيرة المجهولة التي تحاول الاقتراب من قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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