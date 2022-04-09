الدفاع الروسية تنفي قصف محطة قطارات كراماتورسك الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نفت وزارة الدفاع الروسية قصف محطة قطارات كراماتورسك الأوكرانية في وقت تتحدث فيه كييف عن عشرات القتلى والجرحى.



وقالت الدفاع الروسية إن الصاروخ المستخدم في قصف محطة كراماتورسك يستخدم فقط من قبل الجيش الأوكراني.

وفي السياق ذاته، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي أسقط مروحيتين قتاليتين أوكرانيتين.

وأضاف كوناشينكوف أنه بالإضافة إلى المروحيتين القتاليتين مي-8 ومي-24، اشتملت الأهداف التي تم ضربها الخميس على نقاط وقواعد تابعة للقيادة العسكرية الأوكرانية ،وكذلك مدفعية ثقيلة وقاذفات صواريخ في دونباس.

وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية قصفت 81 هدفا عسكريا الخميس، فيما أشار إلى أن أسطول البحر الأسود الروسي كان قد دمر معسكر تدريبي لـ"المرتزقة الأجانب" بالقرب من أوديسا.

وكانت شركة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا قد قالت إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب ما يربو على 100 في هجوم صاروخي روسي على محطة للقطارات في شرق أوكرانيا اليوم الجمعة بينما كان مدنيون يحاولون المغادرة إلى مناطق أكثر أمنا في البلاد.

وذكرت الشركة أن صاروخين روسيين أصابا محطة في مدينة كراماتورسك تُستخدم لإجلاء المدنيين من المناطق التي تقصفها القوات الروسية.

وقالت في بيان "ضرب صاروخان محطة كراماتورسك للسكك الحديدية".

وأضافت في وقت لاحق "قُتل أكثر من 30 شخصا وأصيب أكثر من 100 في هجوم صاروخي على محطة كراماتورسك".