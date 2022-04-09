سلوفاكيا تعلن إرسالها منظومة "إس ـ 300" الصاروخية إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت سلوفاكيا، الجمعة، إرسال منظومة "إس ـ 300" الصاروخية روسية الصنع إلى أوكرانيا في تطور قد يلقي بظلاله على مستقبل الصراع الدائر في أوروبا.



ومنذ منتصف الشهر الماضي طلبت كييف بإلحاح وسائل دفاعية لموازنة التفوق الجوي الروسي.

ويرفض حلفاء أوكرانيا دعمها بأنظمة دفاع جوي حديثة، لكن مشاورات كانت قد جرت خلال الأسابيع الماضية لتسليم البلد السوفيتي السابق أنظمة روسية بحوزة دول حليفة.

وكانت سلوفاكيا قد وضعت شرطا لتزويد أوكرانيا بمنظومة "إس-300" المضادة للطائرات، قائلة إنها لن تقدم على خطوة مماثلة قبل توفير بديل لتجنب تقويض أمن حلف شمال الأطلسي.

وفي تصريحات إعلامية، قال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد في 18 مارس/آذار الماضي: "تناقشنا مع الولايات المتحدة ومع أوكرانيا وأيضا مع حلفاء آخرين حول إمكانية نشر أو إرسال كل أنظمة إس-300 التي نملكها إلى الأوكرانيين".

وحذرت موسكو من الإقدام على هذه الخطوة التي قد تعتبرها مشاركة في الحرب.

ويخشى الغرب من توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية لتشمل دولا تابعة لحلف الناتو ما يترك العالم احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة.