شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجازات الكبرى للاقتصاد المصرى تواجه الأزمات وتخطى التحديات.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات كبيرة يحققها الاقتصاد المصرى على مدار الأعوام الماضية، وصمد فى مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعه، حيث أدت خطة الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة.

تقرير لمؤسسة ماعت كشف عن أن السياسات الاقتصادية السليمة ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولة أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية ، وتحسين أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.

التقرير لفت أن صندوق النقد الدولى توقع أن يرتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8,6 مليار دولار في العالم المالى الحالي، وغيرها من النجاحات الاقتصادية الكبرى، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواصل.