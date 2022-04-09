قاديروف يتوعد بنهاية "غير سعيدة" للمتطرفين المتحصنين في مصنع بماريوبول

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ.ش.أ):

توعد رئيس الشيشان رمضان قاديروف بـ"نهاية هوليوودية غير سعيدة" للمسلحين والمتطرفين، الذين يتحصنون في مصنع "آزوف ستال" في ماريوبول.

وقال قاديروف على حسابه بموقع "تلجرام"، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة:" إن هؤلاء المسلحين يستخدمون المصنع كمقر لهم، وحولوا المصنع إلى حصن حقيقي ليختبؤا به".

وأضاف قاديروف:" أن نهاية عصابات قوات الأمن الخاصة في ماريوبول مخطط لها لتكون كجميع نهايات هوليوود، ولكن ليس بنهاية سعيدة للأشرار، حيث ينتظر ورثة بانديرا الدمار".