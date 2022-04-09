دبلوماسيتان أمريكيتان تتوجهان إلى كازاخستان وقيرغيزستان لتعزيز الشراكة الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان عزرا زيا والمستشارة الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن لشئون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الدولي سارة مينكارا إلى كازاخستان وجمهورية قيرغيزستان في الفترة من 11-16 أبريل.

وقال بيان للخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة إنه في كازاخستان، ستلتقي زيا مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة تعزيز الشراكة الثنائية بين الولايات المتحدة وكازاخستان وجعل آسيا الوسطى أكثر اتصالاً وازدهارًا وأمانًا. وأثناء وجودها في نور سلطان، ستترأس زيا الوفد الأمريكي في افتتاحية مجموعة عمل حقوق الإنسان رفيعة المستوى. وخلال توقفها في ألماتي، ستستمع زيا إلى آراء ممثلي المجتمع المدني حول حقوق الإنسان في كازاخستان. وستؤكد زيا خلال زيارتها على أهمية التنوع والإدماج وإمكانية الوصول، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي قيرغيزستان، ستلتقي زيا بكبار المسؤولين الحكوميين لتعزيز التعاون في القضايا الثنائية والعالمية ومناقشة أهمية المؤسسات الديمقراطية. كما ستلتقي بأعضاء المجتمع المدني لمناقشة حرية التعبير وحقوق الإنسان لجميع شعب جمهورية قيرغيزستان، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. وستتواصل زيا أيضًا مع القيادات السياسية النسائية وممثلات الأعمال لتعزيز تمكين المرأة.