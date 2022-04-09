اليمن.. العليمي يؤكد الإتزام الكامل بالمبادرة الخليجية

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - أبريل - 2022 11:37 مساءً

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي يلتقيان في العاصمة السعودية الرياض. 7 أبريل/نيسان 2022

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الجمعة، على “الالتزام التام بالمبادرة الخليجية واتفاق الرياض والمشاورات اليمنية”.

وتعهد العليمي “بالعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل والعاجل”، قائلا: “سنعمل على تحقيق مطالب اليمنيين دون استثناء أو تمييز”.

وشدد رئيس المجلس على الوقوف “سدّا منيعا في وجه الإرهاب”، مشيرا إلى ضرورة منع “النزاعات الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني”.

وأكد على “دعم حكومة الكفاءات السياسية التي تم تشكيلها وفق اتفاق الرياض”.

وطالب “جميع اليمنيين بالالتفاف حول مشروع استعادة الدولة اليمنية”، وقال: “نحيي كل من يقف بوجه الانقلاب والمشروع الإيراني”.

8 أعضاء بقيادة العليمي

وفجر الخميس، أعلن التلفزيون الرسمي اليمني، تشكيل مجلس رئاسي من 8 أعضاء، بقيادة رشاد العليمي، لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية، حيث ستنقل السلطة من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى المجلس.

ويضم المجلس في عضويته كلا من سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير، فضلا عن الرئيس العليمي.

ترحيب سعودي

على الإثر، رحبت السعودية، أمس الخميس، بتشكيل “مجلس القيادة الرئاسي” في اليمن، معلنةً تقديم دعم مالي عاجل للاقتصاد اليمني قدره 3 مليارات دولار.

وأعربت المملكة عن دعمها “الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة”.

بدورها، أعلنت الأمم المتحدة، مساء الخميس، استعدادها للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي الذي تم تشكيله حديثا، وكذلك الأطراف اليمنية، للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية مستدامة وشاملة وتفاوضية للصراع اليمني.