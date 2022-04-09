انت الان تتابع خبر الصقور يتغلبون على الجزيرة الاماراتي ضمن دوري ابطال اسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-09 | 00:10
1,173 مشاهدة
تمكن نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، من التغلب على نادي الجزيرة الإماراتي 2-1 في دوري أبطال آسيا.
واستهل نادي القوة الجوية مشواره بنتيجة (2-1) في الجولة الاولى من دور المجموعات لدوري ابطال اسيا.
وسجل ثنائية الصقور كل من حسين جبار في الدقيقة 11 وعلي كاظم في الدقيقة 82.
وجاء هدف الجزيرة الوحيد عن طريق اللاعب زايد العامري في الدقيقة 43.
وجرت المباراة ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وسجل ثنائية الصقور كل من حسين جبار في الدقيقة 11 وعلي كاظم في الدقيقة 82.
وجاء هدف الجزيرة الوحيد عن طريق اللاعب زايد العامري في الدقيقة 43.
وبهذا الفوز وصل الصقور إلى النقطة الثالثة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الشباب السعودي.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا