انت الان تتابع خبر مقتل واصابة عدد من منتسبي الحشد الشعبي اثر انفجار عبوة ناسفة بالانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل واصابة اثنين اخرين من منتسبي الحشد الشعبي اثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة الانبار. وقال المصدر لـ السومرية نيوزن ان "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة تابعة للواء ١٣ حشد شعبي ضمن منطقة عكاشات في الانبار". واضاف ان "الانفجار اسفر عن مقتل احد المنتسبين واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة ".

