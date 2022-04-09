انت الان تتابع خبر انهيار سيطرة الاقواس في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مراسل الخليج 365، اليوم الجمعة، بانهيار سيطرة الاقواس اثر العاصفة الاخيرة في محافظة صلاح الدين.
وقال المراسل في حديث لـ الخليج 365، ان "سيطرة الاقواس في صلاح الدين انهارت وقطع الطريق بين تكريت - الموصل بعد العاصفة الاخيرة التي مرت بها المحافظة.
واضاف ان "هذه السيطرة هي احدى مشاريع محافظ صلاح الدين التي انجزها في العام الماضي وصرف عليها مئات الملايين".
واضاف ان "هذه السيطرة هي احدى مشاريع محافظ صلاح الدين التي انجزها في العام الماضي وصرف عليها مئات الملايين".