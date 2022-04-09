انهيار سيطرة الاقواس في صلاح الدين

وقال المراسل في حديث لـ الخليج 365، ان "سيطرة الاقواس في صلاح الدين انهارت وقطع الطريق بين تكريت - الموصل بعد العاصفة الاخيرة التي مرت بها المحافظة.

واضاف ان "هذه السيطرة هي احدى مشاريع محافظ صلاح الدين التي انجزها في العام الماضي وصرف عليها مئات الملايين".

