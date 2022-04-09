انت الان تتابع خبر ميسان.. اوامر قبض بحق ضابطين برتب عالية متهمين بجريمة قتل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدرت شرطة ميسان، اليوم الجمعة، اوامر قبض بحق ضابطين برتب عالية متهمين بجريمة قتل.
وقال مصدر امني لـ الخليج 365، ان "شرطة ميسان اصدرت اوامر قبض فورية بحق ضابط برتبة عميد وضابط برتبة مقدم على خلفية قيامهم بقتل شخصين".
واضاف ان "الشخصين المقتولين احدهم نجل واثق البطاط والثاني ابن شقيقه نتيجة شجار مسلح ضمن حي المعلمين في ميسان".
واضاف ان "الشخصين المقتولين احدهم نجل واثق البطاط والثاني ابن شقيقه نتيجة شجار مسلح ضمن حي المعلمين في ميسان".