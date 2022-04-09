مقتل 16 جنديا وإصابة 21 آخرين في هجوم على قاعدة عسكرية ببوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قُتل 12 جنديا على الأقل وأربعة متطوعين مدنيين، وأصيب 21 آخرون، الجمعة، في هجوم على قاعدة للجيش شمال بوركينا فاسو.



وقال مصدر محلي لفرانس برس إن "عددا كبيرا جدا من المسلحين، هم بالتأكيد إرهابيون ينتشرون في المنطقة، هاجموا في وقت مبكر هذا الصباح مجموعة عسكرية" في مقاطعة سانماتينغا، وأكد مصدر أمني وقوع الهجوم.

والهجوم ليس الأول، فقد قُتل 12 جنديا على الأقل، في مارس/آذار الماضي في هجوم شنّه عناصر يُشتبه بأنّهم إرهابيون شرق بوركينا فاسو.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدا في أعمال العنف خلال الأيّام الأخيرة.