سفارة الإمارات في تل أبيب تستنكر الهجوم الذي وقع في مركز ديزنغوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت سفارة دولة الإمارات لدى إسرائيل، الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ديزنغوف، بمدينة تل أبيب، في دولة إسرائيل.



وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: " تستنكر سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ديزنغوف وتتقدم بتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل المروع، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وصدرت استنكارات مشابهة عن عدد من السفارات في تل أبيب بينها التركية والبحرينية إضافة للولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

وقالت السفارة التركية في تغريدة على تويتر: "إننا ندين الهجوم الإرهابي الذي وقع ليلة 7 أبريل/ نيسان في تل أبيب. إننا نشعر بالقلق إزاء الزيادة الأخيرة في مثل هذه الهجمات".

وأضافت: "ننقل تعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم المذكور، وكذلك لحكومة وشعب إسرائيل. كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

بدورها فقد نشرت سفارة البحرين إدانة وزارة الخارجية البحرينية.

وقالت: " تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة عملية إطلاق النار الإرهابية التي جرت في تل أبيب، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين، معربة عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة الاسرائيلية، متمنين الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف مهما كانت دوافعه ومبرراته".

وارتفع عدد قتلى حادث إطلاق النار في مدينة تل أبيب، الذي وقع مساء الخميس، إلى 3 أشخاص بعد مقتل شخص متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها، فيما لا يزال 6 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى في حالة ما بين متوسطة وخطيرة.