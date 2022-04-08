شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي سيستأنف الوجود الدبلوماسي في كييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه سيستأنف وجوده الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف بعد انتقال بعثته مؤقتا إلى بولندا إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الإدارة الدبلوماسية بالاتحاد إن ماتي ماسيكاس رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا انضم إلى كبار المسؤولين بالاتحاد الذين يزورون البلاد اليوم الجمعة وسوف يبقى في كييف لإعادة فتح مقر البعثة وتقييم الظروف تمهيدا لعودة طاقم العاملين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن هذه الخطوة ستعزز تواصل الاتحاد مع الحكومة الأوكرانية وتزيد من إمكانية مساعدة المواطنين الأوكرانيين.