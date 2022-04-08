شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: ليس لدينا أي قلق من المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك دخول اليمن مرحلة مهمة بعد استكمال المشاورات برعاية مجلس التعاون، مشيدًا بقرار الرئيس السابق بنقل صلاحياته لمجلس القيادة.

وقال "عبدالملك": " سنعمل على تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب على المواد الغذائية، وسيسهم الدعم السعودي ـ الإماراتي في دعم الاقتصاد والعملة، والوديعة السعودية ساعدتنا على الاستمرار في السنوات الماضية"، داعيًا دول الخليج لاستجابة عاجلة كما فعلت السعودية والإمارات.

وأكد انتفاء المخاوف من التعارض بين صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة ولا قلق من المرحلة المقبلة -وفقا للعربية-.