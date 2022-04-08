انت الان تتابع خبر المالكي: لا يمكن السكوت عن ادارة القناة العراقية وهي تؤوي المنحرفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، انه لا يمكن السكوت عن ادارة القناة العراقية وهي تؤوي المنحرفين والبعثيين والسيئين.